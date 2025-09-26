Sucesos
Rescatan danta embarazada que cayó a pozo en Heredia
El animal, de aproximadamente 400 kilos, tuvo que ser sedado para poder extraerlo con seguridad.
Una danta en estado de gestación fue rescatada este jueves tras caer a un pozo dentro de una finca en San Isidro de Heredia.
El animal, de aproximadamente 400 kilos, tuvo que ser sedado para poder extraerlo con seguridad. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, fue necesario utilizar cuerdas para realizar el rescate.
Tras la operación, la danta fue trasladada por personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a un lugar seguro, donde continuará bajo observación.