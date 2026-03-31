Rescatan a una persona y otra desaparece en el mar frente a reconocido hotel en Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a través de su Unidad Naval, atendió la tarde-noche de este lunes una emergencia en el mar de Puntarenas, específicamente frente al reconocido Hotel Fiesta.



De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, dos personas fueron arrastradas por la corriente. Una de ellas fue rescatada con vida y se encuentra fuera del agua.



La segunda persona permanece desaparecida, por lo que se mantienen las labores de búsqueda en la zona.

