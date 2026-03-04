Rescatan a tres menores y detienen a su padre sospechoso de obligarlos a mendigar

Tres menores de edad fueron rescatados la mañana de este miércoles en Sagrada Familia, San José, durante un allanamiento en el que fue detenido su padre como sospechoso de obligarlos a mendigar.



La diligencia fue ejecutada por agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad. En el operativo se detuvo a un hombre de apellido Robles, de 44 años de edad.

"La investigación inició tras la recepción de datos confidenciales que señalaban la aparente explotación de tres menores de edad. El sospechoso, quien sería el padre de los niños, presuntamente los obligaba a recolectar dinero y alimentos en la vía pública y, posteriormente, los despojaba de lo obtenido", dijo la Policía Judicial.

Además, las autoridades indicaron que los menores se encontraban en aparente estado de abandono, situación que fue corroborada mediante distintas diligencias de investigación.



En el operativo participó personal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), cuyos funcionarios realizaron la intervención y el traslado de los menores a una sede institucional para su protección.



El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, que ahora definirá su situación jurídica.

