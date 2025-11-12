Rescatan a recién nacido de basurero clandestino cerca de un río en Hatillo

Un recién nacido fue localizado la mañana de este miércoles en un basurero clandestino, ubicado en un lote baldío a la orilla de un río, en las cercanías del antiguo Rancho Guanacaste, en Hatillo, San José.

De acuerdo con la información preliminar, oficiales de la Fuerza Pública fueron quienes hallaron al bebé y lo trasladaron de emergencia a la Clínica Solón Núñez. Posteriormente, el menor será remitido al Hospital Nacional de Niños para recibir atención especializada.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que fueron agentes de Fuerza Pública quienes se encargaron de trasladar al recién nacido antes de que sus unidades llegaran al sitio.

Según trascendió, el bebé aún conservaba el cordón umbilical al momento del rescate.

El hallazgo se reportó a las 10:05 a.m. y las autoridades ahora investigan las circunstancias en las que fue abandonado el menor.





