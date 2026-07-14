Rescatan a dos trabajadores que quedaron colgados en edificio de Sabana Sur

Dos trabajadores fueron rescatados este martes luego de que el andamio donde realizaban labores en la parte externa de un edificio en Sabana Sur presentó una falla.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense cerca de las 8:40 a. m. por medio de la Central de Control y Monitoreo. El incidente ocurrió en un inmueble de aproximadamente 26 pisos (ver fotografías en la portada).

Según explicó Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja Costarricense, los trabajadores quedaron suspendidos en las cuerdas de vida, un sistema de seguridad utilizado durante este tipo de labores.

“Se trata de un edificio de aproximadamente 26 pisos, en donde dos personas que se encuentran laborando en la parte externa del edificio, en una canasta, esta sufre un daño por lo que ellos quedan guindando en cuerdas de vida”, explicó Collado.

La institución activó unidades de rescate, soporte y vehículos de primera intervención para realizar la extracción de los trabajadores.

El personal de emergencia logró poner a salvo a ambas personas. Los trabajadores se encontraban estables y serían trasladados por sus propios medios a centros médicos para una valoración.

La Cruz Roja indicó que las operaciones se desarrollaron en el sector de Mata Redonda, San José, con apoyo de equipos especializados en rescate.