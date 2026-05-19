Rescatan a 11 personas tras incendio en bodegas en La Guácima de Alajuela

El Cuerpo de Bomberos rescató a 11 personas durante un incendio que afectó varias bodegas en La Guácima de Alajuela, la madrugada de este martes. Las llamas consumieron aproximadamente 200 metros cuadrados y no dejaron personas heridas (ver video adjunto en la portada).

Según informó Mauricio Montero, jefe de Batallón, las unidades atendieron un incendio en bodegas cerradas. El acceso representó una dificultad por las condiciones de ingreso, el abastecimiento de agua y la acumulación de materiales en el sitio.

Montero indicó que las instalaciones aparentaban funcionar como bodegas de reciclaje. La gran cantidad de artículos complicó el avance hacia las zonas más profundas de la estructura.





Además, los bomberos evacuaron a 11 personas que dormían en una construcción cercana tipo cuartería. Todas quedaron a salvo.

“Tenemos unas 11 personas que estaban durmiendo en una estructura aledaña tipo cuartería, las cuales ya fueron rescatadas y puestas a salvo”, explicó Montero.

El jefe de Batallón señaló que el fuego quedó confinado en una de las esquinas de la estructura. Los equipos trabajaron en apagar los focos activos durante la atención de la emergencia.

En el lugar almacenaban productos como aceite, entre otros materiales.