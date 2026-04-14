Reportan explosiones por incendio en fábrica de tarimas en Sarapiquí

Un incendio en una fábrica de tarimas mantiene en alerta a los equipos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica la mañana de este martes en el sector de Horquetas de Sarapiquí.



De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue registrada a las 11:35 a. m. y se ubica 150 metros al norte de una estación de servicio en la zona. La situación fue clasificada como “otras fábricas”, con indicios de fuego activo en una estructura de aproximadamente 3.000 metros cuadrados.

Las autoridades confirmaron, además, reportes de explosiones en el sitio.



Asimismo, se reportan de manera preliminar dos pacientes con quemaduras, clasificados en categoría amarilla según la Cruz Roja Costarricense.



Al menos cinco unidades de emergencia fueron despachadas al lugar, en un esfuerzo por contener las llamas y evitar su propagación.



De momento, no se ha informado sobre evacuaciones adicionales, mientras los equipos continúan trabajando en el control del incendio.



Noticia en desarrollo.





