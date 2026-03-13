Reportan caída de avioneta con tres pasajeros en San Carlos

El Cuerpo de Bomberos informó, este viernes a las 8:25 a. m., que unidades de emergencia fueron despachadas para atender un accidente aéreo ocurrido en el sector de La Fortuna, específicamente en El Tanque, contiguo al cementerio de barrio El Progreso.



De acuerdo con el reporte preliminar, la emergencia corresponde a la caída de la avioneta TI-GRE en la zona.



La información inicial indica que la aeronave era ocupada por tres personas y, al parecer, perdió potencia al momento del despegue. Posteriormente, se precipitó en un yucal ubicado en las cercanías del lugar señalado.

"Nuestro personal en el sitio confirma que hay tres personas afectadas, las cuales son catalogadas como dos hombres adultos urgentes y un menor en condición estable", detalló la Cruz Roja Costarricense.



Equipos de emergencia se mantienen en el sitio para la atención del incidente y la verificación de la situación.