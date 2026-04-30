Reportan caída de aeronave en Zona Sur de Costa Rica

Una aeronave de tipo ultraligero cayó a tierra en la Zona Sur del país, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública a Teletica.com.

La emergencia ocurrió durante la tarde de este jueves en la localidad de Puerto Jiménez.



De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades, cuerpos policiales se desplazaron para atender el incidente y asegurar el área. El hecho es atendido por oficiales del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES), quienes realizan las diligencias correspondientes.



Seguridad Pública indicó que la operación continúa en curso y que se informará oportunamente cuando se disponga de mayores detalles sobre lo sucedido.



Asimismo, trascendió de manera preliminar que la aeronave, aparentemente, transportaba droga.

