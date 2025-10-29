Reo se fuga de La Reforma y autoridades despliegan operativo de búsqueda

El Ministerio de Justicia y Paz reportó la fuga de un privado de libertad del centro penitenciario La Reforma, ubicado en Alajuela.



Según la información oficial, la evasión ocurrió este miércoles en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos.

"El hombre fugado fue identificado con los apellidos Corea Delgado, de 49 años, 1.54 metros de estatura, contextura delgada y piel morena, además de poseer tatuajes visibles en el brazo y el pecho", señaló Justicia.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda en conjunto con los cuerpos policiales y solicitaron la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Cualquier información puede ser reportada al número de emergencia 9-1-1.



El Ministerio de Justicia y Paz informó que se ordenó una investigación interna con el fin de determinar las posibles responsabilidades en esta fuga.

