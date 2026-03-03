Reo que denunció agresión en cárcel La Reforma murió en hospital de Alajuela

Un hombre privado de libertad que denunció haber sido víctima de una agresión en el centro penitenciario La Reforma falleció en el Hospital de Alajuela.



Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, la persona privada de libertad de apellido Corea, de 44 años, se encontraba recluida en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

"El domingo 1.° de marzo, el privado de libertad fue trasladado al centro médico luego de manifestar haber sido víctima de una agresión por parte de otro interno del mismo módulo. Tras ser valorado por personal médico en el hospital, fue dado de alta y retornado al centro penitenciario.

"Posteriormente, el lunes 2 de marzo, el interno presentó complicaciones de salud, por lo que fue atendido en la clínica del centro penal y remitido de emergencia nuevamente al Hospital de Alajuela, donde fue declarado fallecido a las 10:30 a.m.", indicó Justicia.

Ahora, el caso se encuentra en investigación por parte de la Policía Judicial, para determinar con exactitud las causas del deceso.

