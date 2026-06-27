Reo muere en hospital de Alajuela tras traslado de urgencia desde La Reforma

Un privado de libertad de 28 años, de apellido Díaz, falleció en el hospital San Rafael de Alajuela tras sufrir complicaciones de salud que obligaron a su traslado de emergencia desde el centro penal.

Aunque las autoridades reportaron el deceso este sábado, el informe oficial indica que el hombre murió a las 11:40 p. m. del pasado jueves 25 de junio.

Díaz se encontraba recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido popularmente como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Justicia y Paz, el interno había sido movilizado al centro hospitalario desde horas de la mañana de ese mismo jueves debido a su condición.

Las autoridades penitenciarias aseguraron que el joven permanecía bajo atención médica especializada y monitoreo constante antes de su fallecimiento.

La Dirección de la Policía Penitenciaria informó que mantiene la coordinación con las autoridades competentes para realizar los procedimientos legales respectivos y determinar las causas exactas de las complicaciones de salud.

Asimismo, la Policía Penitenciaria indico que lamenta el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y allegados.

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