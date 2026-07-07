Recurso de amparo retrasa juicio por homicidio en Cartago

El inicio del juicio por el homicidio de Francisco Javier Granados, ocurrido en mayo pasado durante una discusión en una presa en Cartago, quedó suspendido este lunes debido a la presentación de un recurso de amparo por actividad procesal defectuosa.

La defensa del imputado, de apellido Mora Cuero, representada por la licenciada Maruxinia Marín, alegó que el proceso se inició sin contar con todas las pruebas necesarias, entre ellas una evaluación psicológica y la apertura del teléfono celular del acusado.

El juicio estaba programado para comenzar a las 5:30 p.m., pero se retrasó y finalmente se suspendió mientras los jueces deliberan si dan lugar al recurso.

Según la versión del Ministerio Público, representado por el fiscal Esteban Vega, ya se han realizado las diligencias necesarias para la apertura telefónica y otras pruebas, por lo que consideran que el juicio puede continuar de inmediato.

El caso se remonta a un altercado en una presa vehicular en Cartago, donde, tras una discusión, Mora Cuero habría disparado contra Granados, provocándole la muerte en el sitio. El proceso se tramita bajo la vía de flagrancia.

La decisión sobre el recurso será clave para definir si el juicio avanza o se mantiene suspendido.