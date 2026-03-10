Rectoría de UCR gasta casi ₡900 millones anuales en salarios de 40 funcionarios

En la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan 41 personas. Estas implican un gasto conjunto —sin contemplar aguinaldo o salario escolar— de ₡73,7 millones mensuales en remuneraciones en promedio, o lo que es lo mismo, unos ₡884,2 millones por año,

Así se desprende de datos suministrados por el ente de mayor jerarquía de la casa de enseñanza a solicitud de Teletica.com.

Sobre el particular, el rector Carlos Araya defendió en una entrevista con este medio que esa instancia tiene una carga de trabajo administrativa importante, al tiempo que hizo ver que él no contrató a la totalidad del personal.

La información proporcionada —de la que no se precisó el mes a la que corresponde— incluye un director ejecutivo, un director, dos jefaturas, una secretaría académica, un catedrático, un adjunto, 16 profesionales, 14 técnicos y tres trabajadores operativos.



"En términos generales, si usted me pregunta si es mucha gente, bueno, lo que yo le puedo decir es que es gente que pasa trabajando permanentemente, que pasa bien ocupada en sus diferentes acciones, porque sí, la Rectoría tiene una carga administrativa bastante amplia", comentó el Araya.



Asimismo, el rector apuntó que él incorporó "uno o dos" servidores y que suplió algunas de las que quedaron vacantes tras el cambio de gestión, el 1.° de enero de 2025.

El académico agregó, como ejemplo, la Asesoría Jurídica se ha reforzado para hacer frente a un creciente número de recursos y procesos que se deben atender a diario en vía judicial.

También mencionó cómo se ha vuelto necesario fortalecer el área de Convenios y Contratos, en un intento de elevar las posibilidades de atraer recursos desde el exterior para financiar actividades institucionales.





Las remuneraciones brutas más altas de la lista aportada son las del rector, que en promedio devenga ₡5,7 millones al mes.

Dos servidores reciben salarios superiores a los ₡4 millones. Otros tres, más de ₡3 millones, pero menos que el monto previo. Las restantes personas devengan remuneraciones de entre ₡2,7 millones y ₡280.286.

Sobre el gasto en salarios, Araya hizo ver que, mientras fue vicerrector administrativo, entre 2012 y 2020, formó parte de una serie de decisiones —entre las que señaló la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas— que permitieron disminuir la erogación para esta partida en términos reales.

Teletica.com tiene en trámite desde el 20 de febrero pasado una solicitud de información para conocer las variaciones tanto en el tamaño del personal como en los salarios de la Rectoría, pero al cierre de esta publicación no se ha recibido respuesta.

Diferencias considerables

Aunque no fue posible comparar los datos con los de años previos en la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, este medio consiguió información de otra casa de enseñanza superior.

Sin embargo, deben hacerse ver importantes diferencias en el tamaño de esos centros educativos. Primero, la Universidad de Costa Rica —históricamente— tiene unos 40.000 estudiantes, mientras que el de la Universidad Nacional (UNA) es la mitad.

La Rectoría de la Universidad Nacional cuenta con 16 funcionarios; es decir, 25 funcionarios menos. Pero el gasto en salarios de la Rectoría Universidad de Costa Rica es casi tres veces mayor al de la otra institución (₡319,3 millones)