Reconocido vecino de Siquirres muere apuñalado tras aparente discusión con mujer

Un hombre fue asesinado tras recibir una herida con arma blanca la noche de este miércoles en el Barrio San Martín de Siquirres, Limón, contiguo al IMAS.

La víctima fue identificada con el apellido Bermúdez, quien era un vecino reconocido de la comunidad.

Según versiones policiales, al parecer, el ataque habría ocurrido durante una aparente discusión con una mujer, quien supuestamente lo habría apuñalado, provocándole la muerte en el lugar.

Tras la alerta de los vecinos, unidades de emergencia y oficiales de la Fuerza Pública se presentaron en el lugar. Sin embargo, al llegar, el hombre ya no presentaba signos vitales y la Cruz Roja lo declaró fallecido.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres se mantiene en la escena realizando el levantamiento del cuerpo y recolectando indicios para esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas por este caso, que continúa bajo investigación