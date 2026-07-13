Reconocido presentador sufre accidente de tránsito

El locutor y presentador de Toros Teletica, Carlos Álvarez, sufrió un accidente de tránsito la noche del domingo en la Zona Sur del país. La emergencia dejó a un motociclista herido.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, "el reporte ingresó a las 10:37 p. m. por una colisión frontal entre un vehículo liviano y una motocicleta". Los socorristas atendieron a un hombre de 35 años y lo trasladaron al Hospital Juana Pirola.

Álvarez relató que regresaba hacia San José después de participar en una actividad en la comunidad de Agua Caliente, en el cantón de Coto Brus. Indicó que ya había pasado San Vito cuando ocurrió el accidente.

Según su versión, el motociclista invadió el carril por el que circulaba.

El presentador explicó que, tras el impacto, salió de su vehículo para auxiliar al motociclista. También indicó que vecinos de la zona colaboraron mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Álvarez señaló que en el sitio se activó el protocolo de atención. Además de la Cruz Roja, participaron oficiales de la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El presentador indicó que la prueba de alcoholemia que le practicó la Policía de Tránsito resultó negativa.

Álvarez aseguró que su principal preocupación fue el estado de salud del motociclista. También destacó la solidaridad de las personas que permanecieron en el lugar y brindaron apoyo durante la atención de la emergencia.

Este medio envió una consulta a las autoridades de Tránsito y está a la espera de una respuesta.

