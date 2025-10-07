¿Reconoce esta ropa? OIJ pide ayuda para identificar cuerpo encontrado en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón solicita la colaboración ciudadana para identificar el cuerpo de un hombre que fue encontrado sin vida en Valle La Estrella.

Según el reporte oficial, los restos óseos fueron localizados el 31 de mayo de 2025 por un trabajador de una finca bananera en la zona. La Policía Judicial publicó imágenes de las prendas que portaba la persona: dos camisas y un short.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de reconocer alguna de las prendas, se comuniquen de forma confidencial al número 800-8000-645.

El OIJ mantiene abierta la investigación y espera que, con ayuda de la ciudadanía, se logre identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias del caso.