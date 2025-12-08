Recién nacido aparece muerto dentro de camión de basura en Limón

Un recién nacido apareció muerto dentro de un camión de basura en Limón.



El hallazgo se dio durante la mañana de este lunes, en la comunidad de Pacuare.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuando los paramédicos llegaron al lugar el menor ya no tenía signos de vida.

“Respondemos a un incidente en Limón, en el sector de Pacuare, donde se informa que hay un neonato en un contenedor de basura en condiciones críticas, se responde con una ambulancia y se confirma que el lactante está sin signos de vida”, indicó Luis Rodríguez, de la Cruz Roja.

Al parecer, la madre del bebé es una menor de 17 años.



La escena queda a cargo de oficiales de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).