Rechazan apelación de "Macho Coca": así avanza su proceso de extradición a EE. UU.

El Tribunal Penal de Limón declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa de Gilbert Bell Fernández, conocido como "Macho Coca" (ver video adjunto).

La apelación buscaba impugnar el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público dentro de la causa en la que Bell Fernández es investigado por el presunto robo de combustible en el país.

Recientemente, el Tribunal Penal de Limón aprobó la solicitud planteada por la Fiscalía como parte del proceso de extradición que enfrenta el imputado hacia Estados Unidos.

No obstante, Marique González, abogado de Bell Fernández, interpuso un recurso de apelación contra esa resolución, el cual fue rechazado por el Tribunal.

"Macho Coca" es requerido por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico.

Las solicitudes formales de extradición ya se encuentran en el país y ahora corresponderá al Tribunal Penal de San José analizarlas para determinar si procede o no su aprobación.



