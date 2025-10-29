Recapturan a abusador de menores que se fugó de La Reforma

La tarde de este miércoles, agentes policiales lograron recapturar a un reo que se había fugado, esta mañana, de la cárcel La Reforma en Alajuela.



El sujeto, quien descuenta una condena de ocho años de cárcel por abuso sexual contra menores, fue aprehendido en el centro de San José.

“La Policía Penitenciaria confirma la recaptura del privado de libertad de apellidos Corea Delgado, quien se había evadido esta mañana de la UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga.

“El sujeto fue detenido en un operativo conjunto de Policía Penitenciaria y Fuerza Pública”, señaló el Ministerio de Justicia y Paz.

Corea, de 49 años, fue condenado en el año 2019 por el Tribunal del Primer Circuito Judicial de Pérez Zeledón.



Justicia ordenó la apertura de una investigación interna para determinar cómo se fugó el reo y las eventuales responsabilidades en los hechos.

