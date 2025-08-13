Realizan allanamientos en Limón para capturar a “Los boys” de Tony Peña Russell

Agentes judiciales realizaron un amplio operativo en Limón para capturar a presuntos integrantes de la organización criminal conocida como “Los boys” de Tony Peña Russell, alias “La T”, considerada de alta peligrosidad en la región.



Cinco de los operativos se llevaron a cabo en el sector de Atlántida y uno más en la localidad de Los Lirios, como parte de una investigación por los delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma, hechos ocurridos en abril de este año.

"Durante el operativo, que inició pasadas las 10 a. m., se detuvo a un joven de 19 años vinculado con la causa. Además, se decomisaron dos armas de fuego: un fusil tipo M4 y una pistola calibre 9 milímetros", dijo la Policía Judicial.

Durante la diligencia policial también se decomisó droga tipo marihuana.

Fusil M4 decomisado.

Los allanamientos de este miércoles tienen como objetivo localizar y detener a otros miembros de la estructura criminal, la cual, según las autoridades, mantiene una fuerte presencia e influencia en diversos sectores de la provincia de Limón.



Esta peligrosa banda ha amenazado a varias personas, expresándoles que “los van a matar, que portan armas de fuego, que saben en lo que andan y que no tienen miedo de desaparecer a nadie”.

"El origen de los hechos se remonta a mayo de 2023, cuando, presuntamente, uno de los imputados manifestó palabras obscenas a una persona menor de edad vinculada a la familia de los ofendidos", indicó la Fiscalía.

A los supuestos integrantes de la organización se les investiga por sicariato, amenazas y venta de drogas.

Tony Peña Russell y seis miembros de su banda están actualmente en prisión preventiva.

