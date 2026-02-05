Rayo mata a pescador en Sierpe de Osa

Un hombre adulto falleció, la tarde de este miércoles, tras ser impactado por un rayo mientras se encontraba pescando en alta mar, en la zona de Rincón de Sierpe, en Osa, Puntarenas.



El hecho ocurrió a las 6:44 p. m., según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba a bordo de su bote cuando fue alcanzada por la descarga eléctrica.



Tras el incidente, otras personas que se encontraban en el sector auxiliaron al pescador y lo trasladaron hasta un punto de encuentro con una unidad de la Cruz Roja. Sin embargo, al momento de abordarlo, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.



Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

