Rayo desata caos en Alajuela: ocho vehículos quedaron atrapados tras caída de postes

La caída de varios postes y el reporte de vehículos con personas atrapadas movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este jueves en San Rafael de Alajuela.

A esta hora (3:50 p. m.) la Cruz Roja Costarricense se encuentra atendiendo el incidente en el sector, luego de que a eso de las 2:54 p. m. se reportara la caída de un rayo sobre un poste de tendido eléctrico.



De acuerdo con información preliminar, el impacto provocó el colapso de la estructura y con este la caída de tres postes más en la zona, afectando además a personas que se encontraban dentro de vehículos al momento de la emergencia.

"El primer recurso en llegar al lugar informó sobre ocho vehículos afectados, todos con personas en condición de atrapamiento.

"La escena continúa siendo insegura debido a la presencia de tendido eléctrico primario y secundario sobre la vía pública", indicó la benemérita institución.

Según el informe preliminar, los cuatro postes colapsaron en un tramo de aproximadamente 400 metros lineales, donde permanecen cables sobre el suelo mientras continúan las labores de valoración y atención de las personas involucradas.



Las autoridades continúan trabajando en la zona.

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