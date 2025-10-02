Rastro de Ligia Faerron se perdió desde hace seis días en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 1.° de octubre de 2025.



De acuerdo con la información oficial, la última vez que se le vio fue el 26 de septiembre de 2025 en Ciudad Quesada de San Carlos, en Alajuela.



Este jueves se cumplen seis días de la desaparición de la mujer y sus familiares piden ayuda a través de redes sociales para encontrarla cuanto antes.

