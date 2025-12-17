“Quisimos sacarlas y no pudimos”, dice tío de niñas que murieron en incendio

A Luis Mayorga lo embarga la impotencia por no haber podido hacer más para sacar a sus dos sobrinas de una vivienda que alzó en llamas la mañana de este miércoles.

Las niñas, quienes estaban de visita, murieron junto a otra que vivía en la casa afectada en Zapote de San José y una adulta que las cuidaba, como consecuencia del siniestro.

"Quisimos a volver a meternos y no pudimos", narró el familiar en entrevista con Telenoticias (vea video adjunto).

Al momento de los hechos, Mayorga trabajaba en una ebanistería situada en la parte posterior de la estructura incendiada. De ahí que este tuvo una reacción inmediata, sin embargo, las llamas y el humo impidieron su entrada a la casa para rescatar a alguna de las niñas o su encargada.

Precisamente, el director operativo del Cuerpo de Bomberos, Luis Salas, explicó que las llamas aparentemente iniciaron en la parte frontal de la casa, según versiones de testigos.

Los cuerpos fueron encontrados en el sector trasero de la estructura, lo que lleva a la hipótesis de que las víctimas del incendio fueron cercadas por el fuego.