Quinto extraditable detenido sobrevivió a atentado en 2023 saltando por balcón de su casa

El quinto extraditable, detenido el jueves en Curridabat, había sobrevivido a un atentado en su contra en 2023.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de ese año, minutos antes de la medianoche, en la casa de alias “Noni” en Villa del Mar 2 de Limón.

Ese día, según la acusación del caso presentada por la Fiscalía Adjunta de Limón, que ya fue juzgado y condenado, sujetos vinculados al grupo “Los Hondureños” irrumpieron a la fuerza en la vivienda de Jordie Kevin Picado Grijalba, “con la intención de matarlo”. Estas personas vestían falsas camisetas del Organismo de Investigación Judicial y, al llegar, empezaron a gritar: “Policía, OIJ”, mientras disparaban.

“Disparan al llavín del portón de acceso peatonal, en al menos seis oportunidades, logrando con ello ingresar a la vivienda, lugar donde accionan las armas de fuego, con la intención de acabar con la vida de todos los moradores, especialmente la de Picado Grijalba, a quien le disparan en reiteradas ocasiones, no logrando su cometido por cuanto huyó por el balcón que da a la parte posterior de la vivienda”, dice la pieza elaborada por la Fiscalía.

Los atacantes abordaron a la esposa de “Noni” y, de acuerdo con su declaración, le preguntaban insistentemente por él.

“Estos sujetos estaban disparando hacia la casa, propiamente hacia donde él se encontraba en el momento en el que lo vieron salir, por esa razón ingresó a la vivienda y le dijo a la esposa que iba a tirarse por el balcón, ya que los sujetos iban subiendo por las gradas a la planta alta donde ellos se encontraban”, dice el documento en poder de Teletica.com. “Uno de los sujetos de acento venezolano, se fue a la parte del balcón y gritó: ‘Se tiró, se tiró’”, agrega una de las declaraciones.

La mujer y los menores de edad se mantuvieron a salvo dentro de una alacena, mientras los hombres, quienes portaban al menos seis fusiles de asalto y 10 armas de fuego tipo pistola, se llevaban artículos de valor como joyas y teléfonos. Al salir de la casa, se toparon con oficiales de la Fuerza Pública y también los atacaron a balazos; pero tres de ellos fueron detenidos.

El 27 de mayo de 2025, cada uno de ellos fue sentenciado a 70 años de prisión. Los acusados Casasola, Evir y Ávila, fueron hallados culpables de ocho delitos de tentativa de homicidio calificado: cuatro de estos contra oficiales de la Policía y cuatro contra ocupantes de la casa, entre los que se encuentran dos personas menores de edad.



Tras sobrevivir a este atentado, ahora “Noni”, quien es hermano de alias “Shock”, detenido en Londres, Reino Unido, está a las órdenes de las autoridades porque es requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.