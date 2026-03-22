Quinceañera recibe disparo en la cabeza en León XIII

Una menor de 15 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza, en un hecho ocurrido la noche de este sábado en León XIII, en San José.



De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado a eso de las 7:38 p. m., cuando, en apariencia, la adolescente se encontraba en vía pública, frente a su vivienda, momento en que fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego.



Tras lo sucedido, la menor fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde recibe atención especializada.



Las autoridades mantienen el caso en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se dio el hecho y determinar responsabilidades.

