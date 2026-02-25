Quinceañera desapareció hace 18 días: la vieron por última vez con adulto en La Fortuna

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jennifer Tatiana Valladarez Oporta, de 15 años, quien fue vista por última vez en compañía de un hombre adulto.

Ambos, al parecer, estuvieron juntos el pasado sábado 7 de febrero de 2026 en La Fortuna de San Carlos, Alajuela.



De acuerdo con la Policía Judicial, el hombre con el que fue vista la quinceañera responde al nombre de Darwin Mejías Morán, de nacionalidad nicaragüense.

La denuncia por la desaparición fue interpuesta el 9 de febrero de 2026 ante las autoridades correspondientes.



El OIJ indicó que cualquier información que pueda contribuir con la localización de la adolescente debe comunicarse de inmediato al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

