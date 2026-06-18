Quince reos de La Reforma realizan trabajos cerca del aeropuerto Juan Santamaría

La mañana de este miércoles, un grupo de 15 privados de libertad del centro penitenciario La Reforma fue trasladado a terrenos cercanos al aeropuerto Juan Santamaría para realizar labores de limpieza y corte de zacate, bajo la supervisión de la Policía Penitenciaria.

La movilización se enmarca dentro del programa “Cero Ocio” del Ministerio de Justicia y Paz, que busca brindar ocupación a los internos mediante trabajos en el exterior, a cambio de la reducción de sus condenas. Según el reglamento, por cada día trabajado, los privados de libertad descuentan dos días de pena.

De acuerdo con fuentes de la institución, los reos seleccionados son perfilados previamente y corresponden, en su mayoría, a personas condenadas por delitos menores como robos y asaltos.

El Ministerio de Justicia destacó que este tipo de iniciativas permiten la reinserción social de los privados de libertad, al tiempo que contribuyen con labores comunitarias en espacios públicos.