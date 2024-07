“Quiero abrazarla, estoy desesperada y no sé dónde está”, dice mamá de menor desaparecida

Graciela Mora conversó con Teletica.com y asegura que ya no sabe qué hacer ni dónde buscar a su hija, quien desapareció desde el pasado viernes, luego de salir de su casa en Suerre de Jiménez, Pococí, Limón.



La menor responde al nombre de Anyelina Mena Mora, tiene 12 años y está en sétimo del colegio.

“Ella desapareció el viernes en la madrugada, me dejó una nota diciendo que se iba de la casa y, hasta el momento, dicen que la vieron por un lado, por otro; dijo que se iba adonde una amiga, que va a estar bien y que volvería, pero aún nada. Hemos ido donde las mejores amigas, ellas no saben nada y esta es la primera vez que pasa.

“Yo lo que quiero es abrazarla porque estoy desesperada y me voy a volver loca. Quiero que sepa que la amo con todo mi corazón, como siempre. Ya fuimos al colegio a buscarla, pero ahí no está y ya los profesores también están enterados”, comentó Mora.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la menor fue reportada como desaparecida el pasado 26 de julio y fue vista por última vez en Jiménez, ese mismo día.

“Las amigas me dicen que si no se iba con una amiga o prima se iba con un muchacho, pero a ese muchacho ya lo descartamos. Estoy desesperada, quiero decirle que no tenga miedo porque aquí la voy a recibir y quiere que aparezca pronto”, agregó Mora.