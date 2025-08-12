¿Quiénes son las dos víctimas asesinadas en calle transitada en La Uruca?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó, de manera extraoficial, a los dos hombres que fueron asesinados a plena luz del día, la tarde de este lunes, en una concurrida calle de La Uruca, en San José. Al parecer serían un padre y su hijo, de apellidos Herrera, de 45 y 28 años, respectivamente (ver video adjunto de Telenoticias).



La versión preliminar es que las dos personas se encontraban dentro de un carro negro, estacionado al borde de la acera, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos, quienes a bordo de una motocicleta les disparan en varias ocasiones.

La calle principal de La Uruca todavía se encuentra parcialmente cerrada, en sentido San José-Uruca, frente a las instalaciones del Cosevi.

La ola de violencia que azota al país no se detiene, Costa Rica suma ya más de 540 homicidios en lo que llevamos del año, incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cita a San José entre las peores ciudades del mundo por la inseguridad.