¿Quién es la víctima del mortal ataque a balazos dentro de gimnasio en Cartago?

La víctima del ataque armado ocurrido dentro de un gimnasio en Cartago fue identificada por las autoridades como Jefry Araya, vecino de Quircot y conocido con el alias de “Saya”.



El homicidio se registró la noche de este lunes, pasadas las 8 p. m., en el gimnasio Vitafuerte, ubicado en el sector occidental de Cartago.

Alias “Saya”, víctima de balacera en gimnasio de Cartago.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Araya, de 34 años, se encontraba ejercitándose cuando un sujeto ingresó al local portando un casco de motociclista, se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

"El ofendido presentaba heridas por arma de fuego en el rostro, la espalda y la garganta, y fue declarado fallecido en el sitio", dijo la Policía Judicial.

Según información policial, Jefry Araya había salido de prisión hace aproximadamente un mes, y contaba con un expediente criminal por delitos como robo agravado, portación ilícita de arma permitida, homicidio y tentativa de homicidio, entre otros.



Al parecer, el fallecido estaría vinculado con la banda conocida como “Los Gery”, una estructura criminal con presencia principalmente en el cantón de La Unión de Cartago, y que presuntamente amplió su influencia tras alianzas con grupos de Limón. A esta organización se le atribuyen delitos relacionados con tráfico de drogas, enfrentamientos armados y múltiples homicidios, así como condenas previas contra algunos de sus integrantes.

El caso del homicidio de alias “Saya” se mantiene en investigación por parte del OIJ para determinar el móvil y dar con el responsable del ataque.

