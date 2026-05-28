¿Quién es ella? OIJ pide ayuda para identificar mujer que murió en hospital

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración para identificar a una mujer que falleció dentro del Hospital San Juan de Dios.

Las fotografías divulgadas corresponden a los brazos de la mujer: en uno tiene un tatuaje con la palabra “Ángel” y en el otro el nombre “Neyma”.

El 30 de marzo, agentes del OIJ llegaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo. La mujer había ingresado por sus propios medios, pero falleció sin presentar signos de violencia y sin portar documentación.

Cualquier información que ayude a identificarla puede comunicarse al número 800-8000-645 del OIJ.