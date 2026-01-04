¿Quién es alias “Turco”, señalado como responsable del triple homicidio en Cartago?

Un hombre de apellidos Cano Flores, conocido como alias “Turco”, figura como sospechoso de ser el responsable del triple homicidio ocurrido este jueves 1.º de enero en Linda Vista, La Unión de Cartago, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

En el hecho murieron un menor de 17 años y dos hombres de 20 y 22 años. Los tres se encontraban dentro de un búnker utilizado para la venta de drogas cuando fueron atacados a balazos. El menor logró salir del lugar, pero falleció minutos después en el exterior.

Las autoridades detallaron que el ataque fue ejecutado por una banda criminal que opera en esta zona del país y que es dirigida por alias “Turco”.

“Este grupo está vinculado con el sospechoso conocido como Turco, contra quien se realizó un operativo a finales de 2025. Actualmente se encuentra en fuga y sigue siendo un objetivo a localizar por la Policía Judicial”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

Alias “Turco” es considerado un criminal de alto perfil y líder de la banda “Los Pollos”, vinculada a la venta de drogas y préstamos ilegales tipo gota a gota, investigada por agresiones, homicidios, secuestros y extorsiones.

Integrantes de esta banda también figuran como sospechosos de amenazar con armas de alto calibre —entre ellas fusiles AK-47— a agentes encubiertos del OIJ. El incidente ocurrió en diciembre de 2023, cuando los oficiales se desplazaban en un vehículo por la zona, y quedó grabado en video.

El historial criminal señala que antes de formar su propia agrupación, Cano Flores trabajaba para Luis Ángel Martínez Fajardo, alias “Pollo”, líder de una estructura criminal de Linda Vista y que actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

El pasado 17 de diciembre, el OIJ realizó un operativo con el fin de desarticular la banda de alias “Turco” y detenerlo; sin embargo, logró evadir a las autoridades y desde entonces se mantiene en fuga.