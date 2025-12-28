“Quiebra ventanas” regresan a San José, alerta OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó sobre el repunte de robos bajo la modalidad conocida como “quiebra ventanas”, que ha vuelto a afectar a conductores en Hatillo de San José, especialmente en el tramo sur de la Circunvalación (vea video adjunto de Telenoticias).

El congestionamiento vial generado por las obras en el paso elevado de esa zona se ha convertido en escenario propicio para los delincuentes, quienes aprovechan los vehículos detenidos en largas presas para cometer los asaltos.

De acuerdo con las estadísticas del Policía Judicial, entre el 1.º de noviembre y el 22 de diciembre se reportaron al menos 25 casos, sin contar aquellos que no llegan a denunciarse.

La mayoría de los robos ocurre al caer la noche: 16 de los incidentes se registraron después de las seis de la tarde. Además, los viernes son los días con más casos ocurridos.

Según el análisis policial, los delincuentes caminan entre los vehículos detenidos, identifican objetos de valor a simple vista y actúan en cuestión de segundos.

Las autoridades recalcan la importancia de denunciar cada hecho y, de manera paralela, el Organismo de Investigación Judicial coordina operativos especiales con la Fuerza Pública para contener este fenómeno delictivo.