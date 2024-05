“Queremos justicia por Canelo”: Ramonenses alzan la voz tras brutal muerte de perro

Vecinos de San Ramón alzan la voz y piden justicia por Canelo, el perro que fue atacado a puñaladas, este miércoles por la mañana en el parque central del cantón alajuelense.



El sospechoso del ataque es un hombre identificado con el apellido Vallejos, de 22 años, quien, al parecer, primero amenazó de muerte a varios estudiantes y, luego, mató al animal.

Según informó la Fiscalía, Vallejos pasará los próximos dos meses en internamiento psiquiátrico mientras se realiza un juicio en su contra (ver video adjunto de Telenoticias).

“Él vivía en la calle y yo me lo llevé para la casa, ahí tiene su colchón, le doy de comer y siempre andaba conmigo. Ayer cuando me dijeron que lo habían matado, no lo creía. Él (perro) había salido de la casa como a las 8 a. m. y ahora pido que me ayuden para castigar al que lo mató y pido justicia por Canelo”, comentó un vecino de San Ramón.