Quema de charral amenaza Recope, fábrica de pólvora y 10 casas en La Garita

Una quema de charral amenaza las instalaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y otras estructuras en La Garita de Alajuela.



La emergencia es atendida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos desde la mañana de este lunes.

“Estamos en Alajuela, La Garita, atendiendo quema de charral con amenaza hacia Recope, una fábrica de pólvora y 10 viviendas.

“Estamos en la escena con tres unidades extintoras y drones”, indicó la institución.

A través de un comunicado de prensa, Recope informó que se sumó a Bomberos para contener el incendio cercano a su terminal en La Garita, e indicó que el fuego en la zona aledaña al plantel ya está controlado.

"El incidente fue reportado a las 11:41 a. m. y luego de más tres horas de labores continuas, los equipos de emergencia de Recope y Bomberos se mantienen en la zona para extinguir por completo los múltiples focos activos y evitar que el fuego se reactive", detalló la entidad.