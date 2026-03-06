Queda libre papá sospechoso de obligar a sus tres hijos a mendigar en San José

El padre de tres personas menores de edad, investigado por presuntamente obligarlas a mendigar en vía pública en San José, quedó en libertad, según confirmó la Fiscalía.



La mañana del pasado miércoles, agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en el sector de Sagrada Familia, donde detuvieron al sujeto como parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad.



De acuerdo con las diligencias efectuadas por la Policía Judicial, el sospechoso, al parecer, obligaba a los menores a recolectar dinero y alimentos en la vía pública y, posteriormente, los despojaba de lo obtenido.

“La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes informó que el objetivo principal de la diligencia era rescatar a las personas menores de edad.

“De igual manera, tomó los datos de identificación del sospechoso, un hombre de apellidos Robles Sirias (de 44 años), quien es investigado por el aparente delito de trata de personas en la modalidad de mendicidad forzada. Esta es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com.

Cuando los menores de 10, 12 y 14 años fueron rescatados, se encontraban en aparente estado de abandono.



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que “hay antecedentes de intervención por supuesta negligencia. Los tres niños y adolescentes estarán bajo nuestra protección en el albergue. Y se están valorando recursos familiares y comunales”.



El caso se mantiene en investigación.