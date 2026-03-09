Queda libre conductor que atropelló y mató a motociclista en Circunvalación





El chofer que fue detenido como sospechoso de atropellar y matar a un motociclista en la Circunvalación, el sábado en la madrugada, quedó en libertad.

Así lo confirmó la Fiscalía de Turno Extraordinario del Primer Circuito Judicial de San José, que tramita el caso con el número de expediente 26-000364-0053-PE. En esa causa figura el conductor, de apellidos Potoy Gómez, ahora investigado por dos delitos de homicidio culposo.

"En una audiencia, la Fiscalía solicitó -y el Juzgado Penal impuso- las siguientes medidas cautelares, que estarán vigentes durante todo el proceso penal: mantener domicilio fijo, no amenazar ni perturbar a los testigos, entregar el pasaporte, prohibición para conducir cualquier vehículo, firmar los días 15 y 30 de cada mes", respondió el Ministerio Público ante consulta de Telenoticias.



"A Potoy se le tomó la declaración indagatoria y se le extrajeron muestras de sangre que fueron remitidas al Complejo de Ciencias Forenses, para que se realice el análisis correspondiente", agregó el ente fiscal.



El caso

Un motociclista de 45 años fue la víctima del atropello en la Ruta 39, Circunvalación, en el sector de San Sebastián. El conductor involucrado fue detenido y se le practicó una prueba de sangre para determinar si conducía o no bajo los efectos de alguna sustancia.



La víctima fue identificada como José Armando Hernández, quien se dirigía a su trabajo cuando fue impactado por un vehículo tipo pick-up. Según información de las autoridades, tras la colisión, el automotor continuó su marcha e incluso arrastró la motocicleta por cerca de un kilómetro (ver video adjunto).



En el incidente también resultó afectada otra persona, ya que en total se reportaron tres vehículos involucrados: dos motocicletas y el pick-up señalado como el causante del choque.



Danny Villalobos, oficial de la Policía de Tránsito, explicó que en el sitio se realizó una primera prueba al conductor, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, debido a las circunstancias del hecho, se ordenó una prueba de sangre para descartar el consumo de alcohol o drogas.

​“La parte causante del hecho intentaba darse a la fuga. Se procede con la atención del incidente y posteriormente se solicita una prueba de sangre, que queda a orden de la Fiscalía”, indicó el oficial.

El resultado de ese examen aún no ha sido confirmado por el Ministerio Público, por lo que la investigación continúa para determinar las responsabilidades del conductor.



Este caso forma parte de una serie de accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana, varios de ellos con consecuencias fatales. De acuerdo con datos de la Cruz Roja Costarricense, solo durante ese periodo fallecieron 16 personas en emergencias, y la mitad de esas muertes estuvieron relacionadas con choques en carretera.



Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el uso del celular al manejar, utilizar cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, portar casco y elementos reflectivos. Además, insistieron en no conducir bajo los efectos del alcohol.





