Queda en libertad y con medidas cautelares conductor sospechoso de matar a otro en Cartago

El joven conductor sospechoso de matar de un disparo a otro durante una discusión en carretera en Cartago quedó en libertad, aunque deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza la investigación judicial. Así lo confirmó este miércoles el Ministerio Público.



La Fiscalía Adjunta de Cartago indicó a Teletica.com que el sospechoso, de 23 años de edad y de apellido Mora, figura como investigado por el aparente delito de homicidio simple.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Cartago informó que los hechos se investigan bajo la causa 26-002021-0058-PE, por el aparente delito de homicidio simple.

“Anoche (martes) se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares, en la cual, tras la petición del despacho, el Tribunal de Flagrancia le ordenó presentarse a firmar una vez a la semana, no portar armas de fuego y mantener domicilio fijo”, indicó el Ministerio Público.

La institución añadió que la audiencia de continuación fue programada para el próximo 1.° de junio.



Mora fue detenido la mañana de este martes en el sector de Cartago Occidental, luego de que se le señalara como sospechoso de asesinar a otro conductor tras una discusión ocurrida en vía pública, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades judiciales, el incidente fue reportado a eso de las 6:45 a. m. y, en apariencia, se originó luego de un accidente de tránsito entre dos vehículos.



Las investigaciones iniciales apuntan a que uno de los conductores habría chocado por detrás al otro automóvil. Posteriormente, ambos hombres descendieron de los vehículos e iniciaron una discusión.



El fallecido fue identificado con el apellido Granados, de 33 años. Durante el altercado y por razones que continúan bajo investigación, aparentemente uno de los involucrados utilizó un arma de fuego y disparó contra la víctima.



Granados recibió un impacto de bala en la pierna izquierda y falleció en el sitio.



Videos captados por cámaras municipales de Cartago muestran el momento en que uno de los conductores, aparentemente portando un tubo, intentó agredir al otro involucrado. Segundos después, el otro conductor sacó un arma de fuego y, al parecer, disparó.



El caso continúa en investigación.

