Queda en libertad sospechosa de amenazar a Laura Fernández en redes sociales

Una mujer identificada con el apellido Barahona, de 26 años, sospechosa de amenazar a la presidente electa Laura Fernández en redes sociales, quedó en libertad.



Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com; sin embargo, se le impusieron otro tipo de medidas cautelares.

“En cuanto a la imputada, el despacho consiguió que se le ordenaran las medidas cautelares de prohibición de realizar manifestaciones en redes sociales en contra de la ofendida, no acercarse a ella ni intimidarla por ningún medio o forma.

“La resolución fue señalada por el Juzgado Penal de la localidad, el cual dejó vigente dichas medidas por toda la duración del proceso”, indicó la institución.

Además, ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía citó a Fernández para que conociera lo que se está investigando.

“La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que citó a la señora Fernández, con el fin de ponerle en conocimiento los hechos que se investigan. A esta diligencia se le conoce como información de derechos”, señaló el Ministerio Público.

Durante la mañana del miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento en el sector de Tejar de El Guarco, donde se logró la detención Barahona por el presunto delito de amenazas agravadas.



El caso continúa en investigación.

