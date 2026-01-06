¿Qué significa la bandera púrpura que ondea en playa Jacó?

La bandera púrpura continúa izada en playa Jacó como medida de alerta por la presencia reciente de un cocodrilo en el agua, informaron las autoridades de Garabito.



“La seguridad es la prioridad”. Así lo expresó Marchen, jefe de Guardavidas de Jacó, quien señaló que no se “escatimará en seguridad” y que “la vida de las personas es lo más importante”.



Explicó que muchos visitantes no logran reconocer la fauna marina ni interpretar las condiciones del mar, por eso es necesario alertarlos visualmente.

“Es fundamental entender que muchas personas no saben reconocer la fauna marina cuando está en el mar, ni interpretar lo que está ocurriendo en el agua. Por eso, hemos decidido educar y alertar de forma clara, utilizando la bandera púrpura”, señaló Marchen.

Marchen también detalló que la bandera púrpura es utilizada en diversos países para advertir sobre fauna marina y reptiles en el agua. En Jacó, indicó, se ha izado en más de tres ocasiones, aunque esta es la primera vez que se comunica de forma masiva.

“El mensaje es directo: ‘En este momento hay un reptil en el agua. La situación es complicada y no se puede ingresar al mar’”, afirmó Marchen.

Declaraciones de Marchen, jefe de guardavidas de Jacó:

Asimismo, enumeró el significado de las banderas que se emplean en la playa:



Bandera púrpura: presencia de fauna marina o reptiles en el agua.



Bandera roja: peligro por corrientes fuertes u otras condiciones riesgosas.



Bandera negra y blanca (tipo rally): actividad en el mar, como competencias, surf u otras actividades acuáticas.



Bandera roja unida al amarillo: zona de baño vigilada. Las personas deben nadar entre ambas banderas, ya que es el perímetro más seguro.



Cuando se colocan dos banderas rojas con amarillo a lo largo de la playa, el área central entre ellas es la zona habilitada para nadar.



El jefe de guardavidas también mencionó que el uso de la bandera púrpura inició en 2023, primero en ríos, cuando se detectó la presencia de un reptil, y posteriormente en otras ocasiones ese mismo año.

“Yo la he utilizado desde el año 2023. La primera vez la coloqué en los ríos… Ese mismo año la volví a usar en otra ocasión. Y ahora, recientemente, la utilicé nuevamente.

“En realidad, tengo dos o tres años de estar usando esta bandera. La diferencia es que esta vez sí se publicó, se comunicó de forma masiva y se dio a conocer por todos los medios”, añadió Marchen.

Finalmente, reiteró el llamado a acatar las indicaciones de seguridad, subrayó que el mar de Jacó es muy cambiante, repentino y exige vigilancia constante.