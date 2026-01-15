“¡Que se quiten!”: Cruzan calle con ataúd durante carrera ciclística de Juegos Nacionales

Una familia cruzó una calle del centro de Limón con un ataúd y arreglos florales mientras se desarrollaba una carrera de ciclismo, situación que generó sorpresa entre las personas presentes en el lugar.



El hecho ocurrió el pasado martes 13 de enero, durante una competencia de los Juegos Deportivos Nacionales 2026, que se realizan en la provincia caribeña.

En el momento del suceso, cuando el grupo atravesó la calle con el féretro, varias personas observaban la prueba desde la orilla de la vía.



Durante el cruce, se escucharon expresiones de alerta por parte de algunos espectadores, quienes reaccionaron ante la escena mientras los ciclistas competían en el circuito.

“Ay, que se quiten. Cuidado, cuidado. No lo puedo creer, solo en Costa Rica. Ay, señor Jesús”, gritaban las personas que observaban la prueba.

La situación se presentó durante el primer día de actividades del ciclismo, específicamente en una prueba tipo critérium, modalidad que se disputa en un circuito corto y cerrado, caracterizada por su alta intensidad, en el centro de Limón.



Según información que se desprende del sitio web de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), la prueba de critérium marcó el inicio del ciclismo en Juegos Nacionales Limón 2026. “Con el fuerte sol de Limón y el Mar Caribe de testigo, los ciclistas tomaron las calles para la prueba de critérium en un circuito de 1.4 kilómetros”, indicó en ente deportivo.

