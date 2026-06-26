"Que recuerde que nos están siguiendo": el mensaje de Celso Gamboa a "Pecho de Rata"

De acuerdo con el expediente del caso Riverside, Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", mantenía conversaciones por WhatsApp con el también extraditado Celso Gamboa Sánchez.

Según la investigación, el exmagistrado incluso le advertía sobre presuntas vigilancias por parte de las autoridades.

Una de las conversaciones incorporadas al expediente señala lo siguiente:

Celso envía el siguiente mensaje: "Que recuerde que nos están siguiendo".

"Pecho de Rata" responde: "¿Y qué con eso? Yo solo estoy cool. Yo no me estoy escondiendo de nada ni de nadie, y estoy montando estados de donde estoy; no estoy haciendo nada más que parado en la barra".

Celso le dice: "Listo, jefe, si me permite un consejo, busque casa, ahí andan esos majes. Yo ando en San Carlos y aquí los tengo afuera. Por lo menos no nos va a pasar nada. Pero recuerde que Jardel estuvo en la escena antes que llegaran y nos están investigando. Aunque no sea nada, nos pueden botar las puertas".

Por otra parte, durante la apertura del celular de "Pecho de Rata", el OIJ encontró videos en los que se observa a presuntos integrantes de la organización descargando droga desde lanchas.

De acuerdo con la investigación, los movimientos de los cargamentos se realizaban a cualquier hora del día.

Según las imágenes incluidas en el expediente, uno de los puntos de descarga se ubicaba en playa Cahuita, a tan solo 165 metros de la delegación de la Fuerza Pública de la zona.

Para las autoridades judiciales, este hallazgo evidencia el presunto dominio que la organización criminal mantenía en ese sector.

Además, en el teléfono de López Vega se localizaron múltiples fotografías y videos en los que se documenta la llegada de las lanchas, la descarga de la droga y su posterior traslado a un camión.

De acuerdo con la investigación, posteriormente los cargamentos eran almacenados en viviendas para su distribución tanto a nivel nacional como internacional.