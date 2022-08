24 de agosto de 2022, 6:35 AM

Un sobrecalentamiento de la batería pudo ser la causa que provocó la explosión de un celular en un colegio de San Carlos.



El hecho ocurrió este martes y al menos 10 estudiantes tuvieron que ser atendidos tras este incidente.

Al parecer, el aparato estaba sobre uno de los pupitres cuando empezó a emanar humo y luego fuego.

Pero, ¿qué puede provocar que un celular llegue a explotar?

La batería genera gases por el calor, el empaque llega a un punto donde no puede contenerlos y es cuando produce la explosión”, explicó Pablo Mata, experto de GIZMO.

Los expertos en reparación de celulares recomiendan evitar usar cargadores no certificados.

“Estos cargadores podrían no estar fabricados con los altos estándares y provocar altas temperaturas al momento de cargar el teléfono, es normal que este se caliente, pero no al punto que no podamos tomar el celular con las manos, si esto pasa es una alerta que hay un problema”, agregó Mata.