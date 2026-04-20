¿Qué pasó con el colegial sospechoso de asesinar de una puñalada a compañero en Liberia?

El estudiante del Colegio IPEC de Liberia, Guanacaste, sospechoso de asesinar a un compañero en una parada de autobuses, continúa en prisión preventiva.



Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com, donde además señalaron que el próximo domingo 26 de abril se celebrará una nueva audiencia.

“La Fiscalía Adjunta de Liberia informó que el sospechoso continúa en prisión preventiva hasta el próximo 7 de mayo. El 26 de abril se celebra la próxima audiencia dentro del proceso de flagrancia”, indicó el Ministerio Público.

Los hechos con los que se le relacionan ocurrieron el pasado lunes 9 de marzo, a eso de las 11:20 a. m. El informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el fallecido, de apellido Rivas y de 18 años, se encontraba en compañía de otro estudiante, de apellido Rodríguez, de 19 años. En un momento dado, el ofendido fue atacado y los hechos quedaron grabados en video.

El colegial sospechoso fue detenido en su casa.

Rodríguez fue detenido en horas de la tarde de ese mismo lunes en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que la víctima, quien era su compañero, fuera declarada fallecida.

El Tribunal Superior de Flagrancia de Liberia impuso, en un inicio, 15 días de prisión preventiva contra Rodríguez, a quien se le investiga por el delito de homicidio; sin embargo, la medida fue extendida hasta el próximo 7 de mayo.

Este caso se tramita mediante el procedimiento expedito de flagrancia, mecanismo que establece un plazo máximo de 45 días para la conclusión del proceso penal.



