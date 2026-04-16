¿Qué pasó con el cirujano detenido por aparente conducción temeraria? Esto dice Fiscalía

Un médico cirujano del Hospital de Upala fue detenido, la madrugada de este miércoles, luego de chocar contra un poste del tendido eléctrico, en aparente estado de ebriedad y tras amenazar a oficiales de la Fuerza Pública que atendieron el incidente, como se muestra en un video grabado en el sitio.



Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, el sujeto, de apellido Camacho, fue aprehendido bajo la dirección funcional del Ministerio Público.



Ante una consulta de Teletica.com, la Fiscalía indicó que abrió una investigación en su contra por el aparente delito de conducción temeraria.

“A él se le tomaron datos de identificación y, tras valorarse sus arraigos procesales, se determinó que, por ahora, puede permanecer apegado al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares.

“El caso corresponde al expediente 26-000111-2080-PE, el cual fue remitido a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde se continuará el trámite respectivo”, indicó el Ministerio Público.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública detalló que, mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, se recibió el reporte a las 02:47 a. m. del miércoles, en el que se alertaba sobre un conductor en aparente estado de ebriedad que se había salido de la vía y colisionado contra un poste del tendido eléctrico, frente a la Iglesia Menonita de Upala.

“Al llegar al sitio, los oficiales ubicaron un vehículo dentro de una cuneta, el cual era conducido por un hombre de apellido Camacho, quien presentaba un fuerte olor a licor.

“Durante la intervención, el sujeto adoptó una actitud agresiva, profiriendo amenazas y ofensas contra los oficiales actuantes”, manifestó Junier Villalta, director regional de la Fuerza Pública de la frontera norte.

Además, el doctor Ángel Andrés Ávila Barboza, director del centro médico de Upala donde el cirujano presta servicios, indicó que está al tanto de lo sucedido y que se inició una investigación administrativa en su contra.