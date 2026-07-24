¿Qué pasará con la recompensa de $500 mil ofrecida por "Diablo"? OIJ responde
Alejandro Arias Monge fue capturado este viernes en San Bernardino de Sarapiquí, en Heredia.
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $500.000 (₡227.456.350) a quien brindara información para dar con la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", quien fue detenido este viernes en San Bernardino de Sarapiquí, Heredia.
Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló que no hubo participación de ninguna persona particular o externa.
"Fue un trabajo propio, autóctono de OIJ, Crimen Organizado con recolección de información, un trabajo bastante técnico, científico, muy bien hecho", expresó Soto.
Incluso, Soto dijo que le habían consultado por qué no pide que se le dé al OIJ la recompensa, pero indicó que el gobierno estadounidense colabora con mucho más que ese monto.
"El gobierno de EE. UU., la DEA, el FBI nos ayudan constantemente con equipo, más allá de ese monto, nos envían a muchachos a capacitaciones, yo, próximamente, voy a una reunión con pandillas transnacionales y demás.
"Ellos nos dan tantas cosas, que $500.000 es poco comparado con lo que ya nos dan, pero bueno... no he descartado hacerle el comentario al jefe de la DEA... más que estamos tan necesitados. En tesis de principio no hay nadie a quien dárselo, es un trabajo de OIJ, al ser funcionarios públicos no correpsonde, pero vamos a ver qué pasa", respondió Soto.
Esta captura histórica se realiza en la misma semana en que el Ministerio de Hacienda anunció la reducción del 42% de los recursos presupuestarios disponibles para este año, un monto equivalente a ₡3.053 millones.