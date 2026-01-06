“Que nunca salga de la cárcel”, dice mamá de Nadia Peraza tras conocer fecha de juicio

La mamá de Nadia Peraza espera que al principal sospechoso de asesinar y descuartizar a su hija le caiga todo el peso de la ley, “para que nunca salga de la cárcel”.



Marilyn Espinoza Méndez conversó con Teletica.com luego de conocer que ya hay fecha para el inicio del juicio oral y público por el femicidio de la joven, el cual está programado para el próximo 16 de febrero de 2026 en los Tribunales de Heredia, a partir de las 8:30 a. m. Se prevé que finalice el 17 de abril.

“Entre más pasa el tiempo, más se siente uno mal, pero sobre todo cuando viene ya el juicio. Pensaba que se iba a tardar más, pero ya sabemos que inicia en febrero. Tengo nervios y alivio a la vez, luego de saber que ya lo van a juzgar.

“Yo voy a estar en el debate los primeros días y no creo que durante todo lo que vaya a durar porque también tengo que cuidar a mi nieta, que era la hija de mi hija Nadia. Yo quiero que le pongan el mayor peso de la ley, si fuera ojalá 100 años sería lo mejor para que no pueda salir nunca de la cárcel”, dijo Espinoza.

El brutal crimen se le atribuye a la pareja sentimental de Nadia, un joven de apellido Buzano Paisano, a quien, además del femicidio, también se le imputan los delitos de estafa informática y suplantación de identidad.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes.



El 17 de mayo de ese año, el OIJ localizó partes de su cuerpo en una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, el sospechoso habría descuartizado a la joven tras una discusión y luego ocultado los restos.

“Ya estamos preparados, considero que mi defendido es totalmente inocente, la prueba del Ministerio Público no se puede sostener por sí sola, es prueba indiciaria que dice que está en lo posible la participación, pero debe de haber certeza de que cometió los hechos y no creo que la haya.

“Mi cliente está entendiendo la situación en la que está. Yo hablé con él el pasado 23 diciembre y está preparado, va a rendir una declaración de los hechos en su momento y sigo creyendo que él es inocente de lo que se le acusa”, dijo Francisco Herrera, abogado defensor del imputado.

El Juzgado Penal de Heredia aceptó, a principios del pasado mes de diciembre, un informe de Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que señala que el principal sospechoso del femicidio de Nadia Peraza presenta un perfil de necrofagia caníbal.



La necrofagia caníbal es descrita como un comportamiento mediante el cual un individuo consume el cadáver de otro miembro de su misma especie. El informe forense aceptado por el juez indica que el imputado, de apellido Buzano y pareja sentimental de Peraza, habría incurrido en este patrón.



El abogado de la familia de Nadia, Joseph Rivera, afirmó que el peritaje será determinante durante el juicio.

“Luego de que se aceptara el informe de la necrofagia caníbal, esto nos va a ayudar mucho para que se genere una pena ejemplarizante contra el asesino.

"Al juicio acudirá una socióloga forense para explicar la conducta atribuida al sospechoso. Ella va a declarar con su experiencia si el imputado se estaba comiendo en pedazos a Nadia”, manifestó Rivera.

Rivera también señaló que los peritos del OIJ declararán sobre el informe especializado.



Durante el debate se esperan que declararen al menos 33 personas.

