“Que no vayan a Religión”, dice director de escuela sobre maestra que aparentemente enseña obscenidades

“Aquellos estudiantes cuyos padres o encargados ya enviaron carta para no recibir Educación Religiosa, se les informa que, durante esta clase, estarán en un recinto aparte (los estudiantes deben traer material para trabajar durante estas lecciones), y aquellos padres que a partir de esta fecha no desean que sus hijos reciban Educación Religiosa, pueden enviar la carta para que no reciban la materia”.